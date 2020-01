PS Diskon Hingga 50 Persen, Everbest Pay 1 Get 2 di TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Bagi Anda yang bertandang ke TSM Makassar, maka jangan lewatkan penawaran yang dihadirkan para tenant.

Pantauan Tribun Timur, Sabtu (11/1/2020) memberikan promo menarik.

Mulai dari Planet Surf (PS) melalui program: Chinese New Year Deal Diskon up to 50 persen.

Promo berlaku mulai 10 Januari hingga 2 Februari 2020.

Selanjutnya ada Watson dengan program Watsons Super Cuan Rp 88 ribu.

Periode mulai 8 Januari hingga 4 Februari 2020.

Berlaku untuk berbagai produknya seperti, Maybelline Concealer FIT me, Wardah Insta Q/F Concealer, Bioderma H20.

Selain itu, penawaran ini juga berlaku untuk produk lainnya seperti Cetaphil Gentle Skin Cleanser 125 ml, Ponds Age Miracle WC Day CRM SPF18 50 gram, COSRX Facial Clean Gel 150 ml dan lainnya.

Tak hanya itu, Birkenstock (Brand Asal Jerman) menawarkan program Happy Lunar New Year yakni buy 2 or more get diskon 20 persen.

Ada Everbest menawarkan program Everbest Big Sale Pay 1 Get 2.

Periode 13 Januari hingga 9 Februari 2020 mendatang.

