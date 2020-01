Makanan Beku Diskon 20 Persen di foodmart Mal PiPo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Bagi Anda yang menghabiskan akhir pekan di Mal Phinisi Point (PiPo), bisa berkunjung ke foodmart.

Berbagai kebutuhan diskon mulai 10 persen hingga 20 persen.

Salah satunya aneka susu dan cake diskon 10 persen, black fores 18 cm sisa Rp 126 ribu. Disney Cinnamon Roll Rp 24.750. Aneka pudding Rp 7.200 per cup.

Sedangkan susu segar 946 mililiter seperti Susu Cappucino, Susu Cokelat, Ovaltine dan lainnya diskon 10 persen.

Untuk makanan beku diskon hingga 20 persen, salah satunya Hato Chiken Nugget semua varian.

Spesial price untuk Benardi Sosis Sapi 500 gram, Smoked Beef 500 gram, Baso Sapi Besar 50 pcs mulai Rp 72.950 per bungkus.

So Good Dino Bite, Alphabet, Jetz Nugget 400 gram Rp 37.500. Value Plus Fried Fries 1 Kg Rp 32.950.

Selain itu, Kawan Baked Food Frozen all varian diskon 15 persen. Value Plus Chicken Nuggeg 1 Kg all varian Rp 28.500.

Nah, bagi Anda yang doyan es krim ada penawaran spesial dari Wall's Fair Beli 3 gratis 1 Feast Vanilla atau Coklat.

Beli dua Rp 15 ribu Cornetto Orea, beli dua gratis 1 Feast Wich, Beli 3 gratis 1 Walls dan Beli 2 gratis 1 Poddle Pop.

Periode promo 9-22 Januari 2020.

