Payung Lipat 2 Rp 32.900, Beras Rp 54 Ribu Per 5 Kg di Lotte Mart

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Salah satu alternatif belanja beragam kebutuhan rumah tangga adalah Lotte Mart.

Di Kota Makassar, Lotte Mart berlokasi di Mal Panakkukang.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (10/1/2020), sejumlah produk kebutuhan sehari-hari ditawarkan dengan harga spesial.

Mulai dari kebutuhan pokok seperti Save L Beras Lokal Premium Rp 54 ribu per 5 kilogram.

Promo beli satu gratis satu juga tak kalah menarik, berlaku untuk Save L Racial Cotton Rp 12.900 per 50 gram.

Beli satu gratis satu Choice L Mix Vegetable Rp 42.500 per satu kilogram.

Beli satu gratis satu Comfy Keset Hore atau Bath Towel Assorted Rp 34.900.

Nah, salah satu yang harus setiap orang miliki di musim hujan ialah payung.

Lotte Mart pun memanfaatkan momen ini dengan menjual berbagai jenis payung.

Ada Choice L Payung Standar Rp 43.900 per unit. Choice L Payung Lipat dua Rp 32.900 per unit serta

Choice L Payung Lipat tiga Rp 33.900 per unit.