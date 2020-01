Lalenok United Pilih Stadion I Wayan Dipta Sebagai Kandang, 22 Januari Lawan PSM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PSM akan menghadapi Lalenok United pada laga perdana di play off AFC Cup 2020.

Keduanya sama-sama akan menjadi tim musafir di AFC Cup 2020. Keduanya tak memiliki kandang yang representatif untuk berlaga di kompetisi internasional sesuai standar AFC, Federasi Sepak Bola Asia.

Tak ayal kedua tim mencari stadion yang representatif, untuk ambil bagian pada kompetisi tersebut.

Di akun sosial media Instagram Lalenok United @lalenokunited, admin mengunggah foto stadion milik Bali United.

Dalam captionnya, admin menuliskan. "First match between FC Lalenok United and PSM will be held at Kapten I Wayan Dipta Stadium - Bali".

Dimana bila diterjemahkan, "Pertandingan pertama antara FC Lalenok United dan PSM akan diadakan di Stadion Kapten I Wayan Dipta - Bali".

Seperti diketahui, laga perdana kedua tim di babak play off akan digelar Rabu (22/1/2020).

Sedangkan laga kedua, akan digelar sepekan selanjutnya, Rabu (29/1/2020).

Lalenok United bertindak sebagai tuan rumah di laga perdana, dan pertemuan kedua gantian PSM yang jadi tuan rumah.

Namun apakah itu benar? Masih menunggu keputusan dari AFC. Mengingat jadwal di laman resmi the-afc, untuk tempat belum disertakan.(tribun-timur.com)

