Dulu Perempuan Ini Dipermalukan Calon Mertua Karena Bukan PNS, Kini Sukses Besar dan Berterima Kasih

Dulu Dipermalukan Mertua Asmara Tak Direstui karena Perempuan Ini Bukan PNS, Kini Sukses Besar dan Berterima Kasih

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah akibatnya cinta diukur dengan materi.

Kisah asmara seorang perempuan viral karena dulu pernah ditolak calon mertua karena bukan PNS.

Kini setelah sukses, sang perempuan menceritakan kisah asmara tak direstui gara-gara bukan PNS.

Dan kisah asmara itu viral.

Kisah cinta itu diceritakan langsung oleh calon istri yang ditolak mertuanya melalui akun media sosial twitter @RozmizaRozman.

Dari kisah Rozmiza Rozman ia akhirnya mampu membuktikan kesuksesannya meski bukan menjadi PNS.

SEGALANYA BERMULA DI SINI

My Ex and my Ex family keep pushing me down.

Mak Cik nak menantu GOV SERVANT" - Mama my Ex

Awak tu asal family susah, jangan berangan nak beli VolkSwagen, tak mungkin dapat