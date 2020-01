VIRAL Ada Apa Atta Halilintar? Gen Halilintar Disebut 'Ngemis' Liburan 'Gratis' di Amerika Serikat

TRIBUN-TIMUR.COM - YouTuber nomor satu di Indonesia, Atta Halilintar lagi kena masalah.

Di tengah-tengah liburan ke Amerika Serikat, Gen Halilintar disebut 'ngemis' jalan-jalan gratis selama di Amerika Serikat.

Baru-baru ini, Atta Halilintar dan keluarganya yang disebut Gen Halilintar sedang jadi perbincangan hangat di Instagram dan Twitter Hal tersebut berawal ketika sebuah agen travel membeberkan kerjasama dengan seorang Youtuber ternama di Indonesia. Dalam pesan mengajak kerjasama tersebut disebutkan bahwa sang Youtuber ini termasuk keluarga influencer top nomor 1 yang jika ditotalkan seluruhnya mencapai 70 juta subscriber. Maka dari itu, pihak dari Youtuber tersebut ingin mengajak kerjasama dengan mengadakan travelling atau jalan-jalan liburan keliling dunia ke Amerika Serikat dan Jepang. Pihak dari Youtuber mengajak 20 orang, 13 anggota keluarga dan 7 tim untuk dibawa liburan ke Amerika Serikat

Akan tetapi, semua biaya liburan tersebut hanya dibayar menggunakan postingan feed Instagram dan video Youtube.

"Perkenalkan saya (***) dari *** tar Team. Saat *** merupakan family influencer terbesar no.1 di asia bahkan top dunia, memiliki 2 dimon playbutton dan 12 golden playbutton dengan total 70 juta subscriber dr 13 channel flatform Youtube. Dan memiliki puluhan juta follower instagram," begitu pesan dari orang yang diduga tim Gen Halilintar. Sebagai traveller dunia kali ini ***tar akan membuat trip perjalanan besar bertema ****ar around the world goes to amerika dan japan. Kami ingin jajaki kerjasama sponsorship untuk support perjalanan.