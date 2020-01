Lirik Lagu Terbaru Justin Bieber ‘Yummy’, Lengkap Dengan Kunci (Chord) Gitar

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penyanyi asal Kanada, Justin Bieber, baru saja merilis lagu terbarunya berjudul 'Yummy', pada 2 Januari 2020.

Pelantun "Love Yourself" itu diketahui sempat vakum beberapa tahun lalu.

Dilansir dari Kompas.com pengulangan lirik "Yeah, you got that yummy-yum," sejak awal lagu terdengar catchy sebelum menambahkan kata "and you stay flexing on me".

Lagu yang baru resmi dirilis dua jam lalu ini juga diunggah Justin di akun media sosialnya.

"#yummy out worldwide now. Official video out Saturday January 4th at noon. #2020," tulis Justin Bieber di akun Instagram @justinbieber seperti dikutip Kompas.com, Jumat (3/1/2020).

Singel dari album yang belum diketahui jadwal rilisnya ini, merupakan penanda kembalinya Bieber setelah proyek terakhirnya pada 2015, Purpose.

Meski tak mengeluarkan album, Bieber pernah mengeluarkan proyek duet dengan beberapa penyanyi, seperti DJ Khaled lewat lagu berjudul "No Brainer."

Duet bersama Ed Sheeran di lagu "I Don't Care" dan Billie Eilish dalam "Bad Guys."

"Dia mengambil libur sangat lama, dan selama itu, dia menemukan istrinya, dia telah bertumbuh banyak dan dia siap mengekspresikan dirinya lewat musik lagi," kata manajernya, Scooter Braun.

Hingga berita ini diterbitkan, Minggu (5/1/2020) video lirik Justin Bieber Yummi telah ditonton lebih dari 9 juta kali.