TRIBUN-TIMUR.COM - 7 Drama Korea Tayang Januari 2020, Comeback Song Ji Hyo, Park Seo Joon, hingga Drama Ok Taecyeon

Selamat Tahun Baru 2020. Berikut ini Kabar Gembira untuk penggemar Drama Korea di seluruh Indonesia.

Sejumlah Drama Korea terbaru akan tayang pada Januari 2020.

Selain genre dan alur kisahnya yang menarik, pemainnya juga menjadi daya magis untuk sejumlah drama yang dimaksud.

Diantaranya kembalinya Song Ji Hyo memerankan sebuah drama.

Beberapa waktu terakhir wanita yang dijuluki Ace itu fokus bermain di acara reality show kenamaan, Running Man.

Sebelumnya dirinya sukses memerankan berbagai karakter di drama yang sukses seperti Princess Hours, Emergency Couple dan lainnya.

Kali ini Ji Hyo akan tampil sebagai lead di drama Did We Love?

Ada juga drama terbaru dari Ok Taecyeon berjudul The Game: Towards Midnight.

Drama ini spesial karena merupakan penampilan pertamanya setelah lulus dari wajib militer.

Terakhir drama dari pria yang tak pernah sepi job akhir-akhir ini, Park Seo Joon.

Cek 7 Drama Korea yang akan tayang Januari 2020:

(TRIBUNTIMUR/RASNIGANI)