Rincian Harga Rokok Per Bungkus Mulai 1 Januari 2020, Marlboro, Dji Sam Soe, Gudang Garam, Sampoerna

Anda perokok? Harga rokok mulai naik pada tahun ini.

Itu artinya, Anda harus merogoh kocek lebih dalam.

Harga rokok dipastikan naik lantaran kenaikan rokok sebesar 21,5 persen pada awal tahun 2020.

Namun dari pantauan di toko ritel Alfamart dan warung kelontong, harga rokok ternyata sudah naik pada Selasa (31/12/2019) malam.

"Sekarang juga sudah mulai naik kok harganya," kata seorang pekerja di Alfamart cabang Rawa Belong, Jakarta Barat.

Berdasarkan pantauan, harga rokok Marlboro Putih di Alfamart cabang Rawa Belong Jakarta Barat Rp 31.000 per bungkus, harga rokok Sampoerna Mild besar Rp 24.200 per bungkus dan Rp 17.600 untuk Sampoerna Mild kecil.

Harga rokok Dji Sam Soe Magnum isi 20 Rp 25.900 per bungkus, Djarum Super isi 16 Rp 23.900 per bungkus dan Gudang Garam Filter Rp 19.200 per bungkus.

Sementara itu, untuk warung kelontong atau pengecer yang biasa membeli rokok melalui grosir menyebut sudah ada kenaikan, namun hanya beberapa rokok saja.

Seorang pedagang warung bernama Sri menyebut pihak grosir sudah menaikkan harga, sehingga mau tak mau ia juga menaikkan harga jual kepada konsumen.