nismuh Makassar Menggelar Workshop Learnig by Research pada 26-28 Desember 2019

MAKASSAR - Unismuh Makassar Menggelar workshop Learnig by Research pada 26-28 Desember 2019, di Kampus Biru.

Demikian ditegaskan, Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) Unismuh Makassar, Dr. Khaeruddin, S.Pd, M.Pd kepada media, Selasa (31/12/2019).

Dijelaskan, workshop ini dibuka Wakil Rektor I Unismuh Makassar, Dr Ir Muhammad Rakhim Nanda, MT IPM dengan menampilkan nara sumber: Dr. Khaeruddin, S.Pd., M.Pd, Prof. Dr. Irwan Akib, M.Pd, Dr. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum dan Dr. Ismail, M.Si.

Materi yang diberikan kepada peserta yakni; Paradigma Learning by Research.Peran Perguruan Tinggi learning by Research serta Implementasi learning by Research, disampaikan dengan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Unismuh.

Para pesert merupakan utusan peserta dari seluruh program studi yang ada di Unismuh Makassar dengan membagi tiga hari pelaksanaan. Utusan 3 orang tiap prodi sejumlah 131 orang, tegas Ketua Pengembang Materi UPSDM LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi dan Gotontalo.

Hari pertama, Kamis 26 Desember 2019 peserta prodi dari FKIP dan Pertanian. Jumat (27/12/2019) Fakultas FEB, Teknik dan Kedokteran serta Sabtu (28/12/2019) Fisip, FAI dan Program Pascasarjana.

Kegiatan ini bertujuan mendorong dosen untuk melakukan penelitian dan selalu mengupdate ilmunya. Mendorong peran mahasiswa dalam proses pembelajaran dan menjadi mitra penelitian, kata Ketua Prodi Pendidikan Fisika FMIPA UNM ini.

Mahasiswa terbiasa melakukan proses berfikir dengan pendekatan saintifik serta mahasiswa memiliki kemandirian logis kritis dan kreatif, tandas Wakil Dekan FKIP Unismuh Makassar pada masanya ini.