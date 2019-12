Malam Tahun Baru 2020, TSM Makassar, Nipah dan MaRI Buka Seperti Biasanya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Sejumlah mal ternama di Makassar tetap beroperasi secara normal di malam pergantian tahun baru 2020.

Hal tersebut berlaku sama pada 1 Januari 2020.

Dimana mal akan buka mulai pukul 10.00 wita hingga 22.00 wita.

Salah satunya Nipah Mal Makassar yang terletak di Jl Urip Sumoharjo dan Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Ratulangi Makassar, Sulawesi Selatan.

"Jam buka tetap seperti biasa, tidak ada yang berubah," kata Public Relation Staff Nipah dan MaRI, Megawati Tajuddin saat dikonfirmasi Tribun Timur, Senin (30/12/2019).

Ia menyebutkan, beberapa tenant di kedua mal ini justru memberikan diskon spesial.

"Di MaRI ada pameran di Matahari dan Gaudi yang menawarkan diskon hingga 90 persen. Di Nipah ada promo Buy 1 Get 1 di Gastros serta diskon up to 90 persen untuk item tertentu di tenant Gaudi," tuturnya.

Sementara itu Public Relation TSM Makassar, Rizky Maulidiana Haris juga mengatakan, bahwa jam operasional mal tetap seperti biasanya.

Kalla Toyota kembali menggelar Public Display bertajuk Semua Lebih Mudah (Sale) di Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, selama 4 hari (7-10/11/2019). (Kalla Toyota)

"Mal tetap buka seperti biasa, pengunjung tetap bisa menikmati penawaran spesial dari tenant kami," tuturnya.

Satu dari sekian banyak tenant TSM yang mengadakan diskon tahun baru ialah Andrew Shoes juga memberikan potongan harga 20 persen hingga 5 Januari 2020. (uma)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)