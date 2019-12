Maia Estianty Didepan Al El & Dul Perlihatkan Peduli ke Ahmad Dhani Suami Mulan Jameela Usai Bebas 

Maia Estianty Didepan Al El dan Dul Jaelani Perlihatkan Pedulinya ke Ahmad Dhani Suami Mulan Jameela

TRIBUN-TIMUR.COM - Sakit hati dikhianati Ahmad Dhani bersama Mulan Jameela di masa lalu yang tidak lain adalah rekan duetnya, rupanya sudah bisa diterima sepenuhnya oleh Maia Estianty.

Maia Estianty memang saat ini sudah bahagia dengan menambatkan hatinya ke Irwan Musry.

Dengan begitu, persoalan hidupnya yang kelam bersama Ahmad Dhani dia anggap adalah pengalaman yang dijadikan pembelajaran.

Itu dia perlihatkan dari bentuk pedulinya terhadap lelaki ayah dari ketiga anaknya.

Hari ini musisi Ahmad Dhani resmi bebas setelah lebih dari 11 bulan mendekam di balik jeruji besi.

Kabar kebebasan Ahmad Dhani ininjuga terdengar sampai ke telinga sang mantan istri Maia Estianty.

Maia Estiany menanggapi kabar kebebasan Ahmad Dhani ini dengan menitipkan salam untuk sang mantan suami dan langsung berangkat menuju Jepang.

Istri dari Irwan Mussry ini sampai menitipkan pesan kepada anak-anaknya Al dan Dul untuk disampaikan Ahmad Dhani yang dibebaskan dari penjara hari ini, Senin (30/12/2019).

Usai menitipkan salam untuk sang mantan suami melalui anak-anaknya, diketahui Maia Estianty berencana untuk berangkat ke Jepang.



Melalui fitur Insta Story-nya, Minggu (29/12/2019) malam, Maia mengunggah sebuah video yang menampilkan putranya, Al Ghazali dan Dul Jaelani, sedang berada di dalam mobil.



"Yeay, yang mau jemput ayah ya?" tanya Maia Estiany sembari merekam kedua putranya yang tengah berada di dalam mobil.



"Iya besok," jawab Al.



"Iya," timpal Dul.



"Salam dari daddy sama bunda ya," kata Maia Estianty.



Dul dan Al pun mengangguk sambil tersenyum mengiyakan permintaan Maia Estianty.



Sebelumnya, Maia juga mengunggah kebersamaannya dengan sang suami, Irwan Mussry serta Al, El dan Dul dalam makan malam keluarga.



Maia Estianty juga sekaligus pamit ke anak-anaknya untuk pergi ke Jepang.



"Dah... besok bunda ke Jepang ya..love you," ujar Maia.



"Love you more," sambung Al.