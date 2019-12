Cara membuat Best Nine #bestnine 2019 Instagram pakai Topnine.co di iPhone - Android, gratis dan mudah.

TRIBUN-TIMUR.COM - Cara membuat Best Nine #bestnine 2019 Instagram pakai Topnine.co di iPhone - Android, gratis dan mudah.

Setiap akhir tahun, para pengguna Instagram kerap memamerkan 9 foto dengan jumlah like terbanyak yang dibuat menjadi kolase dalam satu gambar.

Kolase tersebut kerap dilabeli dengan tagar #bestnine yang menandakan sebagai sembilan foto terbaik milik pengguna.

Posting-an Best Nine 2019 tersebut kini tampaknya sudah bisa kembali dibuat oleh pengguna Instagram.

Untuk membuat postingan Best Nine Instagram ini, pengguna tentu saja membutuhkan aplikasi atau layanan pihak ketiga.

Salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat rangkuman foto tersebut adalah Topnine.co.

Ilustrasi membuat Best Nine Instagram di Topnine.co. (KOMPAS.COM/BILL CLINTEN)

Berikut cara membuat kolase foto # 2019BestNine menggunakan Topnine.

Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat kolase foto Best Nine 2019 Instagram, dengan aplikasi Topnine.

1. Pastikan akun Instagram milikmu tidak ter-private.