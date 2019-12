Arief Balla Terbitkan Buku untuk Membiayai Konferensinya ke Amerika Serikat 

TRIBUN-TIMUR.COM - Forum Linkar Pena (FLP) Ranting UIN Alauddin Makassar sukse menggelar Launching dan Bedah Buku karya Arief Balla.

Buku dengan judul 'Kepada Jauh yang Dekat' dilaunching dan didiskusikan di Aula FEBI UIN Alauddin Makassar, Sabtu (28/12/2019).

Syamsul Arief Galib yang mengawali diskusi tersebut mengatakan, jika buku tersebut tidak semata-mata bentuk penuangan gagasan oleh Arief Balla.

Namun, salah satu tujuan utama lainnya ialah untuk membiayai konferensi yang akan diikuti alumni Pendidikan Bahasa Inggris UIN Alauddin Makassar tersebut.

Konferensi yang dimaksud adalah American Association for Applied Linguistics.

Sebuah konferensi top dan prestisius di bidang Linguistik yang diadakan tiap tahun.

Arief Balla akan tampil sebagai presenter bersama koleganya Khalid Ali ( Arab Saudi ) untuk mempresentasikan penelitian mereka.

Judul nya ialah 'Indonesian Speakers’ Covert and Overt Attitudes toward Arabic Loanwords in Indonesian'.

Penelitian ini melihat ideologi bahasa orang Indonesia terhadap Bahasa Arab yang merupakan salah satu bahasa yang paling banyak diserap dalam bahasa Indonesia.

Sekaligus bahasa yang digunakan Al-Quran, kitab suci umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.