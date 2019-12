Sinopsis Now You See Me 2 Bioskop Trans TV Malam Ini, Dibintangi Daniel 'Harry Potter' Radcliffe

TRIBUN-TIMUR.CO - Bioskop Trans TV malam ini akan menghadirkan film baru untuk pertama kalinya, atau premiere.

Ber-genre Action, Adventure, Comedy, film Now You See Me 2 akan tayang di bioskop Trans TV malam ini, Sabtu (28/12/2019) pukul 21.00 WIB.



Film yang kembali menghadirkan aksi jagonya para pesulap Now You See Me 2 disutradarai oleh Jon M. Chu dan naskah skenario ditulis Ed Solomon.

Berdurasi 129 menit, film ini dirilis pada Juni 2016 di Amerika Serikat.

Dari perilisannya, film ini meraup lebih dari 22 juta USD.

Sedangkan untuk penayangan di seluruh dunia, film ini meraup lebih dari 334 juta USD.

Now You See Me 2 (IMDb.com)

Berikut sinopsis film Now You See Me 2 sebagaimana dikutip dari IMDb.com, Jumat (27/12/2019).

Sinopsis Film Now You See Me 2

Kelompok The Four Horsemen telah bersembunyi selama setahun sejak aksi perampokan terakhir mereka.

Saat J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg) sedang berjalan melalui terowongan untuk menuju ke sebuah ruangan.