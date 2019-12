Beli Susu Formula di Hypermart, Dapat Potongan hingga Rp 38 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Hypertmart tak hentinya menghadirkan penawaran spesial untuk pelanggan setianya.

Pantauan Tribun Timur di Hypermart Mal Panakkukang (MP) Makassar, Sabtu (28/12/2019) pembelian susu formula dapat potongan harga hingga 38 ribu.

Pembelian Bebelac 3 1800 gram dapat potongan Rp 27 ribu dan Bebelac 4 Rp 25 ribu.

Kemudian, untuk pembelian dua Nutrilon Royal 3 1800 gram dapat potongan Rp 38 ribu dan Nutrilon Royal 4 1800 gram dapat potongan Ro 34 ribu.

Brand susu formula lainnya, pembelian dua Morinaga Chilkid Soya potongan Rp 10 ribu.

Selain itu ada penawaran special price untuk Anggur Autum King Hijau Rp 7.690 per 100 gram.

Kemudian ada bawang putih liang 300 gram Rp 27.900 per pack. Pepaya California Rp 1.350 per 100 gram.

Ada juga iga sapi Rp 10.890 per 100 gram, ayam kampung Rp 48.900 per eko, ayam fillet Rp 6.290 per 100 gram dan ikan salmon steak Rp.23.500 per 100 gram.

Penawaran juga berlaku untuk ikan patin fillet frozen Rp 5.690 per 100 gram, udang kupas frozen 500 gram Rp.79.900 per pack.

Periode promo, 26 Desember 2019 hingga 8 Januari 2020. (uma)

