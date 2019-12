VIDEO: Artis Sheila Marcia Siap Menikah Lagi, Siapa Calon Suaminya? 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar bahagia datang dari mantan pesinetron, Sheila Marcia (30).

Melansir dari Tribun Solo, wanita kelahiran Malang yang kini berprofesi sebagi DJ ini terlihat sangat bahagia karena baru saja dilamar sang kekasih.

Kekasih Sheila itu bernama Dimas Akira.

Sebelum akhirnya dilamar, Sheila beberapa kali membagikan potret bersama Dimas.

Sheila dilamar oleh Dimas di malam natal pada Selasa malam (24/12/2019).

Ibunda dari Leticia Charlotte Agraciana Joseph itu menyebut ajakan menikah sang kekasih itu sebagai hadiah natal paling indah.

Sheila Marcia (Internet)

"Best christmas present. Thank you sayang @dmustakira," tulis Sheila Marcia di keterangan videonya.

Sedangkan Dimas, menyebut Sheila sekarang sebagai tunangannya.

"With my fiancee @itssheilamj...

Merry Christmas Everyone! Have a blessings Christmas!," tulis Dimas di keterangan fotonya bersama Sheila.