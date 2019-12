TRIBUN-TIMUR.COM - Suaminya pilot, Postingan Fitri Karlina Bikin Heboh Warganet,Pedangdut Nahas Berkah Akhir Tahun

Sosok Penyanyi Dangdut Fitri Karlina baru saja posting Foto yang membuat heboh warganet.

Fitri Karlina mengunggah foto yang mana dirinya tengah menggendong seorang bayi.

Padahal, sebelum-sebelumnya tak ada pemberitaan yang menyebut bahwa Fitri Karlina sedang mengandung.

Namun setelah ditelusuri, bayi yang digendong Fitri Karlina nyatanya bukan anaknya.

Bayi tersebut adalah keponakannya.

"Masha Allah, berkah akhir tahun, nambah lagi keponakanku (emoji)

Welcome to the Worls Zaidan Hasan Fann (emoji). Semoga menjadi anak yang sholeh dan membahagiakan keluarga, Amin YRA, (emoji)," tulis Fitri Karlina.

Saat mengetahui hal tersebut, warganet pun berbondong-bondong mendoakan Fitri Karlina agar segera mendapat momongan.

dok. instagram/fitricarlina Unggahan Fitri Carlina

"Allahumma Sholli Alla Sayyidina Muhammad,,, byk disholawati lekas nular adik sayank," komentar akun Instagram @elvizubay86.