Seto Ungkap Umumnya Warga Sinjai Jual Hasil Produksi Tani Melalui Tengkulak

TRIBUN TIMUR.COM, SINJAI - Bupati Sinjai menerima kunjungan Tim OK OCE dalam

rangka Program Gerakan Sosial untuk penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan Kabupaten Sinjai di Ruang Kerja Bupati, Kantor Bupati Tanassang, Senin (23/12/2019).

Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai menggelar pertemuan dengan Tim OK OCE yaitu, Sekretaris Jenderal PGO OK OCE, Herie Marjanto, Direktur Kerjasama Antar Lembaga, Sahmullah Rivki, Direktur Kerjasama Kewilayahan, Andi Tenri Ajeng.

Dalam Pertemuan tersebut, Bupati Sinjai didampingi oleh Sekretaris Daerah Kab. Sinjai dan dihadiri oleh Para Asisten Setdakab, Para Kepala OPD, Para Kabag Setdakab, serta para pelaku kewirausahaan.

Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, menyampaikan apresiasi Pemkab Sinjai terhadap antusiasme Tim OK OCE Indonesia mengunjungi dan mengenal jenis wirausaha di Kabupaten Sinjai.

Tim OK OCE sendiri menjelaskan bahwa giat kampanye program ini adalah gerakan dalam mencarikan solusi terhadap hambatan bagi para pelaku kewirausahaan hal ini sesuai dengan Tim OK OCE yang berperan dalam kewirausahaan penggerak lapangan kerja.

OK OCE adalah gerakan sosial yang merupakan singkatan dari One Kecamatan, One Central, One Entrepreunerships, yang memiliki arti bahwa Satu Kecamatan bisa memiliki Satu Pusat Kewirausahaan yang digeluti oleh masyarakat setempat. Tentunya dengan Sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah setempat mengenai izin dan kebijakan yang ada di setiap daerah.

Dalam pertemuan ini, Bupati Sinjai menjelaskan mengenai gambaran potensi dan kondisi Kabupaten Sinjai.

Bupati Sinjai mengatakan bahwa Kabupaten Sinjai sangat kaya Sumber Daya Alam dan hasil bumi. Banyaknya masyarakat Sinjai yang handal melakukan giat kewirausahaan sehingga mampu menghasilkan produk-produk lokal dalam berbagai jenis.

“Kabupaten Sinjai sangat potensial dalam segi Sumber Daya Alam dan handal dalam hal Sumber Daya Manusia. Perpaduan ini mampu memberikan dampak berupa hasil bumi yang meliputi pertanian, perkebunan, dan perikanan yang bisa diolah menjadi produk siap saji.”

Kegiatan wirausaha ini sudah digeluti oleh banyak masyarakat Sinjai. Produk yang dihasilkan pun berbagai macam, mulai dari bahan mentah berupa rumput laut, daging sapi, ikan, maupun produk siap saji seperti Kopi, Abon, Kripik Buah dan sebagainya.