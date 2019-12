Jelang Pergantian Tahun, Uang Muka Gran Max Rp 6 Juta, Carry Rp 7 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Akhir tahun jadi waktu yang pas, bagi diler untuk melepas unit mobilnya ke pasaran dengan penawaran dan program yang menggiurkan.

PT Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Cabang Makassar juga memberi promo menarik akhir tahun.

"Hingga 8 hari terakhir di 2019, kami menawarkan. DP paling rendah di Rp 6 jutaan saja, diskon puluhan juta dan dijamin angsurannyapun juga bersahabat," kata Kepala AI-DSO Urip, Dodik Priambodo, Senin malam.

Gran Max Pick Up menjadi uang muka termurah hanya Rp 6 juta, untuk Ayla Rp 8 jutaan dan Sigra Rp 7 jutaaan.

Tak mau kalah, General Manager PT Megahputra Sejahtera, Dolly mengenalkan program Gemilang Paket Akhir Tahun (Gempita).

Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Cabang Makassar mengelar coustomer gathering Gran Max Pickup di Rumah Makan Wong Solo Jl Sultan Alauddin Makassar (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD FADLY ALI)

Pada program tersebut, PT MPS menawarkan uang muka terjangkau yang sayang untuk dilewatkan.

"Suzuki Ignis uang muka Rp 9 juta, uang muka Carry pick up Rp 7 juta, uang muka All New Ertiga Rp 12 juta," katanya.

Tunggu apa lagi, bagi Anda yang berminat langsung saja ke diler terdekat dari rumah Anda.(tribun-timur.com)

