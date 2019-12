10 Lagu Paling Dicari di Google Sepanjang Tahun 2019, Ada Lagu Favorit Kamu? 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Akhirnya 2019 akan berlalu beberapa minggu lagi.

Sepanjang tahun sederet karya para selebritis di dunia telah banyak merilis karya-karya terbaru.

Khususnya di karya musik, beberapa karya pun sempat menjadi trending google tahun 2019.

Hingga akhirnya, Google merilis data yang paling banyak dicari sepanjang tahun menjelang akhir tahun 2019.

Dilansir dari Tribun Jatim, di antara data Google tersebut, yakni lagu, penulusuran populer, selebriti, peristiwa hiburan, dan peristiwa nasional.

Ada sepuluh lagu yang banyak dicari sepanjang tahun 2019.

Satu di antaranya, lagu Alan Walker yang berjudul On My Way dan Lily.

Alan Walker On My Way (int)

Lagu Alan Walker tersebut menjadi terkenal setelah menjadi OST PUBG Mobile.

Selain Alan Walker, ada juga OST film Aladdin yakni A Whole New Word yang dinynayikan dalam berbagai versi.

Lagu A Whole New World banyak dicover oleh sejumlah musisi.

Dilansir dari Google, inilah 10 lagu terpopuler 2019: