Meriahkan Nataru, Mal PiPo Banjir Promo dan Event

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Dalam perayaan natal dan tahun baru kali ini, Phinisi Point menggandeng sejumlah tenant untuk memberikan promo menarik.

Tak hanya itu, berbagai event siap menghibur pengunjung Phinisi Point.

General Manager (GM) Phinisi Point (PiPo) Mall, Anggraini menyampaikan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepeduli kepada masyarakat Kota Makassar, khususnya pengunjung setia.

Dimana, mereka selalu menantikan inovasi baru yang disajikan sesuai era yang sedang hits saat ini.

Khusus Natal dan Tahun Baru 2020, Phinisi Point hadir dengan tema Happy Holiday Xmas.

Dalam tema tersebut, Phinisi Point tak hanya memberikan promo menarik, tetapi juga menggelar berbagai kegiatan.

Antara lain, santa come town , xmas flashmob, christmas carol, dan M foodies festival.

“Sekitar 10 tenant berpartisipasi untuk memberikan promo khusus Nataru kepada pengunjung," kata Angki, sapaan Anggraini melalui rilisnya pada Tribun Timur, Senin (23/12/2019).

"Promo yang diberikan bervariasi, mulai dari diskon, promo paket, hingga kejutan belanja berhadiah motor yang dirangkum dalam program top spender,” tambahnya.

Menariknya, tenant yang berpartisipasi dalam perayaan Nataru diantaranya, Chunggiwa dengan promo All you Can Eat 125 ribu. Makan berempat bayarnya bertiga.