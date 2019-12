Hari Natal dan Tahun Baru, TSM Makassar Buka Jam 12 Siang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Pusat perbelanjaan ataupun Mal di Makassar akan tetap beroperasi di Hari Natal dan Tahun Baru 2020.

Tidak seperti di hari reguler, jam buka mulai pukul 12.00 hingga 22.00 wita.

Sementara hari biasa mulai pukul 10.00 wita hingga 22.00 wita.

Demikian disampaikan Public Relation TSM Makassar, Rizky Maulidiana Haris.

"Sebenarnya belum ada memo yang keluar, cuman kalau seperti biasanya mal tetap buka hanya saja mundur ke pukul 12.00 wita," kata Rizky saat dikonformasi Tribun Timur, Senin (23/12/2019).

Mengenai karyawan yang merayakan natal, Rizky menuturkan bahwa mereka diperbolehkan cuti sehingga tetap bisa berkumpul dengan keluarga.

"Kalau untuk tenant, tergantung kebijakan manajemen atau owner masing-masing, apakah cuti atau gantian dan sebagainya," ucapnya.

Menariknya, menurut Rizky bahwa dalam rangka memeriahkan natal dan tahun baru, sejumlah tenant menghadirkan promo spesial.

Ada In One menawarkan potongan diskon 40 persen sampai 60 persen pada semua koleksinya hingga 25 Desember 2019.

Kemudian, Gaudi menghadirkan potongan 20 persen untuk koleksi terbarunya periode 20 Desember 2019 hingga 5 Januari 2020.

Tak ketinggalan The Body Shop dengan promo Year End Sale up to 40 persen, dengan periode promo sejak 20 Desember 2019 sampai dengan 1 Januari 2020.

