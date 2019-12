Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu, Kata-kata Mutiara, Lagu Ibu, Share di WhatsApp Instagram Facebook

TRIBUN-TIMUR.COM - Kumpulan ucapan selamat Hari Ibu, kata-kata mutiara, lagu untuk ibu, share di WhatsApp, Instagram, dan Facebook.

Saban tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Tanah Air.

Guna merayakan Hari Ibu, hari untuk orang tercita, mari kita sampaikan ucapan selamat Hari Ibu, kata-kata mutiara, lagu untuk ibu, lalu share di WhatsApp, Instagram, Facebook.

Di bawah ini ada sejumlah contoh ucapan selamat Hari Ibu, kata-kata mutiara yang bisa di-share di WhatsApp, Instagram, Facebook, yang dikutip dari berbagai sumber dalam versi bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia:

1. I’m so proud to be your kid. Happy Mother’s Day! (Aku sangat bangga menjadi anakmu. Selamat Hari Ibu!).

2. Thanks for making our home the happiest place in the world. I love you to to the moon and back. Happy Mother’s Day! (Terima kasih telah menjadikan rumah kita tempat paling menyenangkan di dunia. Aku sangat menyayangimu. Selamat Hari Ibu!).

3. I’ve always known that, as long as I’ve lived, you’re a the reason I feel so lucky to be born into this family. Happy Mother’s Day! (Aku selalu tahu bahwa, selama aku hidup, kau adalah alasan aku merasa amat beruntung terlahir di keluarga ini. Selamat Hari Ibu!).

4. Thank you for being such a great mom. We hope you know how loved you are. We love you so much! (Terima kasih sudah menjadi ibu yang hebat. Kami harap kau tahu betapa dicintainya dirimu. Kami sangaaat mencintaimu!).

5. Mom, i can’t thank you enough for all that you have done for me. I am what i am today just because of you. Happy mother’s day! May your day be as special as you are. (Ibu, aku tidak bisa cukup berterima kasih untuk semua yang telah Ibu lakukan untukku. Aku adalah diriku hari ini hanya karena Ibu. Selamat Hari Ibu! Semoga harimu menjadi istimewa seperti dirimu.).

6. Thank you for your never-ending love and support, Mom! I hope your day is full of love and happiness. Happy Mother's Day! (Terima kasih atas cinta dan dukunganmu yang tiada henti, Ibu! Aku harap di harimu ini penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Selamat Hari Ibu!