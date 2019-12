10 Gaya Make Up Diprediksi Tren di Tahun 2020, Beralih ke Glossy, Mulai Belajar Sekarang

Shutterstock via Kompas.com

10 Gaya Make Up Diprediksi Tren di Tahun 2020, Beralih ke Glossy, Mulai Belajar Sekarang

TRIBUN-TIMUR.COM - Prediksi Tren Make Up 2020, Beralih ke Glossy, Tampilan Matte Mulai Ditinggalkan?

Sama seperti dunia mode, dunia kecantikan juga berjalan dalam siklus.

Beberapa mengadopsi tren dari masa lampau, sebagian lainnya terinspirasi dari sekitar.

Tren make up 2020 mendatang juga sudah mulai terlihat.

Apakah masih ada tren make up 2020 yang terbawa dari sebelumnya, atau semua tren baru muncul?

Berikut prediksi tren make up 2020 dikutip dari laman Harpers Bazaar.

1. No- make up make up

Kulit glowing dan no-make up make up memang bukan sesuatu yang baru, tetapi diprediksi akan semakin dominan untuk tren make up 2020.

Sementara tren contour akan kembali ke 2015 dan 2016 yang cenderung lebih lembut.