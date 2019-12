Lirik Lagu It's All Coming Back To Me Now, Trending di Youtube Setelah Dinyanyikan Lyodra

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Lagu It's All Coming Back To Me Now ciptaan Celine Dion menjadi trending di Youtube setelah dinyanyikan Lyodra.

Diketahui Lyodra merupakan kontestan Indonesian Idol 2019.

Seperti dilansir dari Tribunnews penampilan Lyodra Indonesian Idol saat menyanyikan lagu It's All Coming Back to Me Now ciptaan Celine Dion memukau penonton.

Tak hanya memukau penonton, namun seluruh dewan juri termasuk Maia Estianty, Ari Lasso, Judika, Bunga Citra Lestari, hingga Anang Hermansyah memberikan standing applause untuk Lyodra.

Meriahnya babak Spekta Show Top 11 ini berhasil terekam dalam tayangan YouTube Indonesian Idol pada Senin (16/12/2019) lalu.

Lyodra yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat pemenang Indonesian Idol musim ini tampak membawakan tembang lawas milik Celine Dion bertajuk 'It's All Coming Back to Me Now'.

Nada-nada tinggi yang dibawakan Lyodra mampu membius kelima juri.

Melansir tayangan YouTube LYODRA - IT'S ALL COMING BACK TO ME NOW - SPEKTA SHOW TOP 11 - Indonesian Idol 2020 pada Kamis (19/12/2019), penampilan Lyodra menduduki Trending #4 di YouTube dan ditonton 2,4 juta kali.

Berikut lirik lagu It's All Coming Back to Me Now.

There were nights when the wind was so cold

That my body froze in bed if I just listened to it

Right outside the window