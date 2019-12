Jadi Trending Topik, Simak 7 Fakta-Fakta Film Star Wars: The Rise of Skywalker

Star Wars: The Rise of Skywalker

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Rabu (18/12/2019), resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia.

Tentunya para pecinta film starwars sudah tak sabar menyaksikan film ini.

Para penonton begitu antusias menyaksikan Film bergenre, aksi, dan fantasi.

Dilansir dari Tribun Seleb, film ini disutradarai oleh J J Abrams, dan ditulis oleh Derek Connolly, Colin Trevorrow, Chris Terrio, dan J. J. Abrams.

Ini merupakan film ketiga dari trilogi sekuel Star Wars, The Force Awakens (2015), The Last Jedi (2017), dan " Skywalker saga ".

Star Wars: The Rise of Skywalker dijadwalkan akan tayang di Indonesia pada 18 Desember 2019.

Fakta-fakta film Star Wars: The Rise of Skywalker dilansir dari Tribunnews dan dikutip dari denofgeek.com:

1. Lightsaber Skywalker Sudah Kembali

Daisy Ridley tidak akan banyak bicara tentang kembalinya lightsaber Luke.

Dia mengayunkan senjata di trailer selama konfrontasinya dengan TIE Interceptor.