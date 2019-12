Ini Sinopsis The Walking Dead Episode 5 & 6, Bioskop Trans TV Malam Ini, Episode Final Perang Zombie

TRIBUN-TIMUR.COM - Bioskop Trans TV malam ini akan kembali menghadirkan serial The Walking Dead.

Untuk malam ini, Selasa (17/12/2019) yang tayang di Bioskop Trans TV malam ini, pukul 24.00 Wita adalah episode 5 dan 6.

Kedua episode ini merupakan episode penutup The Walking Dead season 1.



The Walking Dead mengisahkan perjuangan segerombolan manusia yang berusaha melewati lautan zombie mematikan.



Bagaimana keseruan tayangan The Walking Dead? Simak sinopsisnya berikut ini.