Trending, Inilah Deretan Fakta Menarik Drama Terbaru Hyun Bin, Crash Landing On You

Deretan fakta menarik drama terbaru Hyun Bin, Crash Landing On You

TRIBUNTIMURWIKI.COM - ’Crash Landing on You’ merupakan drama terbaru Hyun Bin setelah ia sempat vakum selama empat tahun dari layar kaca.

tvN telah merilis teaser terbaru dari drama ‘Crash Landing On You’.

Drama Korea Drakor Crash Landing on You mulai bisa disaksikan 14 Desember 2019 kemarin.

Penggemar drama Korea barangkali bakal bahagia melihat lagi Hyun Bin lewat drama terbaru berjudul Crash Landing On You.

Banyak yang membuat penasaran dari drama ini, selain karena sejumlah nama terkenal dibalik layar, drama ini juga dibintangi pasangan Hyun Bin dan Son Ye Jin yang sebelumnya sempat digosipkan berkencan.

Berikut beberapa hal menarik tentang drama Crash Landing On You seperti dilansir dari Kompas.com;

1. Sutradara dan penulis cerita ternama

Drama ini disutradarai oleh Lee Jung Hyo, dia juga merupakan sutradara untuk drama Criminal Minds, In Need of Romance, A Witch's Love.

Sementara untuk penulis cerita, drama ini ditulis oleh Park Ji Eun.

Penulis yang sama untuk drama sukses lain seperti My Love From the Star, My Husband Got a Family, The Producers, The Legend of the Blue Sea.