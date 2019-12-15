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Sinopsis-Trailer Star Wars: The Rise of Skywalker, Tiket Sudah Dijual, Mark Hamill & Carrie Fisher
Sinopsis-Trailer Star Wars: The Rise of Skywalker, Tiket Sudah Dijual, Mark Hamill & Carrie Fisher
Sinopsis-Trailer Star Wars: The Rise of Skywalker, Tiket Sudah Dijual, Mark Hamill & Carrie Fisher
TRIBUN-TIMUR.COM - Fiilm Star Wars: The Rise of Skywalker segera tayang di Bioskop di Indonesia, termasuk bioskop Makassar.
Dijadwalkan, film Star Wars: The Rise of Skywalker akan tayang Rabu (18/12/2019).
Saat ini tiketnya sudah bisa dibeli, baik datang langsung maupun melalui aplikasi.
Film kesembilan dari episode sekuel Star Wars tayang pada 20 Desember 2019, menjadi film akhir tahun yang paling ditunggu para penggemar Starwars.
Produksi film Star Wars: The Rise of Skywalker berada di bawah naungan Lucasfilm dan Bad Robot Productions dan akan didistribusikan oleh Walt Disney Studios.
Film ini dirilis setelah 20 tahun Star Wars Episode pertama Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999).
Judul asli film ini adalah Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker.
Awalnya film ini direncanakan rilis pada 24 Mei 2019, namun ditunda setelah sutradara Colin Trevorrow digantikan oleh JJ Abrams pada September 2017.
Dengan begitu, Star Wars: The Rise of Skywalker menjdai film kedua Star Wars yang perilisannya ditunda karena penggantian sutradara.
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