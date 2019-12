PSM Makassar Vs PSS Sleman, Suasana Stadion Mattoanging Lebih Ramai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Laga kandang terakhir PSM Makassar di stadion Mattoanging Makassar lebih ramai daripada laga kandang sebelumnya.

Berkaca dari jumlah penonton di 5 laga terakhir PSM di Mattoanging, diprediksi masih lebih banyak penonton pada laga lawan PS Sleman, Minggu (15/12/2019) malam.

Dilansir Soccerway, pada (24/10) PSM vs Madura United jumlah penonton 3.274 orang, (6/11) PSM vs Kalteng Putra 2.174 orang, (18/11) PSM vs Persipura 4.823 orang.

Lalu pada (23/11) PSM vs Bali United 7.327 orang dan (2/12) PSM vs Borneo FC 2.873 orang.

Koordinator Tiket PSM Makassar, Azis Djarre tidak ingin merespon bagaimana trafik penonton di laga terakhir di Mattoanging pasa Liga 1 2019.

"Nanti kita lihat yah," singkatnya via pesan whatsApp, Minggu (15/12/2019) sore.

Sebelumnya, Ketua Panpel PSM, Ali Gauli Arif berharap suporter datang memenuhi stadion.

"Tetap kami harap berakhir dengan ending yang bagus untuk laga akhir. Tentunya harapan kami sama dengan smua stakeholder sepak bola yang ada di Makassar, PSM bisa raih poin maksimal," katanya.

Kemenangan ini, lanjut dia, akan jadi pennutup akhir kompetisi Liga 1 2019.

"Sehingga ketika msk dalam kompetisi tahun depan akan jadi penyamangat," ujarnya.