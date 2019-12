Perjalanan Karier Oka Antara, Dinobatkan jadi Pemeran Utama Pria Terbaik ACCA 2019

TRIBUTIMURWIKI.COM - Oka Antara adalah seorang pemeran berkebangsaan Indonesia.

Lelaki pemilik nama lengkap Nyoman Oka Wisnupada Antara ini lahir di Jakarta pada 8 Juli 1981.

Baru-baru ini Oka Antara dinobatkan sebagai Pemeran Utama Pria Terbaik atau Best Actor in a Leading Role dalam gelaran Asia Academy Creative Awards (ACCA) 2019 di Singapura, pada 6 Desember.

Seperti dilansir dari Kompas.com Oka Antara didapuk menjadi pemeran utama pria terbaik berkat aksinya dalam mini seri bertajuk "Brata" yang disponsori oleh HOOQ dan Telkomsel.

Dikutip dari Eonline, Senin (9/12/2019), Pemeran Utama Wanita terbaik diraih oleh aktris asal India, Shefali Shah.

Sementara itu, Myanmar dan Vietnam pertama kali memenangkan penghargaan dalam ajang tersebut, yakni untuk kategori Best Short Form Content dan Best Trailer or Promo.

Dikutip dari Antaranews, Selasa (10/12/2019), Oka mengaku sangat senang mendapatkan penghargaan tersebut.

"Saya sangat bersyukur telah mendapatkan apresiasi para juri yang berasal dari berbagai daerah di Asia, mengingat kompetisinya sangat ketat,” kata Oka Antara.

"Brata" adalah mini seri yang mengisahkan seorang detektif yang harus menguak misteri pembunuhan.

Menjadi tantangan karena misteri pembunuhan tersebut melibatkan kekuatan besar di luar jangkauan mereka.