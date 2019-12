Kalla Aspal Raih Penghargaan Best of The Best dari Pertamina

Kalla Aspal meraih predikat Best of The Best dalam Review Kinerja dan Reward Petrochemical MOR VII Sulampua Triwulan IV 2019, yang diselenggarakan oleh Pertamina di The Rinra Hotel Makassar, Rabu (11/12/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Aspal meraih predikat Best of The Best dalam Review Kinerja dan Reward Petrochemical MOR VII Sulampua Triwulan IV 2019, yang diselenggarakan oleh Pertamina di The Rinra Hotel Makassar, Rabu (11/12/2019).

Penghargaan ini diberikan kepada Kalla Aspal karena telah memberikan kontribusi tertinggi di seluruh wilayah Sulawesi, Maluku sebesar 22,56% volume aspal curah kapal wilayah Sulawesi Maluku Papua.

Dalam reward Pertamina untuk wilayah Sulampua ini, Kalla Aspal tidak hanya mendapatkan penghargaan Highest Volume Overall (Best Of The Best) untuk cabang Parepare, tetapi juga mendapatkan beberapa penghargaan lainnya.

Penghargaan itu antara lain Best Kinerja Volume Aspal Curah I pada cabang Pantoloan, Best Kinerja Volume Aspal Curah II pada cabang Gorontalo, Best Kinerja Volume Aspal Curah III pada cabang Kendari, dan Achievement 2 pada cabang Mamuju, serta Achievement 3 pada cabang Jayapura.

General Manager Regional I Kalla Aspal, Muhammad Sadar menjelaskan, pencapaian ini merupakan proses dalam mewujudkan Nawacita Presiden untuk pembangunan Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Kalla Aspal siap menjadi salah satu lokomotif dalam pembangunan khususnya pembangunan jalan aspal untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang digerakkan oleh sektor ekonomi domestik," kata dia.

General Manager Regional II Kalla Aspal, Lukman Mansyur berharap dengan penghargaan dari Pertamina atas pencapaian target volume pembelian dan penjualan tahun ini, dapat meningkatkan pencapaian Kalla Aspal di tahun berikutnya.

"Pencapaian dan penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja ditahun-tahun mendatang, terutama dalam meningkatkan sales volume dan market share growth," tutupnya.