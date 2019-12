Gelar Customer Gathering, PLN UP3 Palopo Paparkan Program Unggulan

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - PLN UP3 Palopo menggelar Customer Gathering di Gedung Saodenrae Convention Center (SCC), Jl Ahmad Yani, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Selasa (10/12/2019).

Kegiatan itu bertemu, Harmoni in One Energy, Let's Grow & Achieve Together.

Manager PT. PLN UP3 Palopo, Raditya Hari Nugraha, ST menyampaikan kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

PLN adalah perusahaan BUMN yang melayani masyarakat dalam menyediakan energi listrik.

"PLN bukan lagi salah satu penyedia tenaga listrik, tetapi di Indonesia PLN sudah memiliki saingan cukup banyak meskipun di Palopo hanya kami yang menyediakan. Mungkin beberapa tahun kemudian maka kesempatan dari mereka yang memiliki modal penyedia listrik bisa hadir khususnya di kota Palopo," katanya.

Raditya menambahkan, di bulan Oktober tahun 2019 telah di resmikan tol listrik di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Tol listrik ini menyediakan suatu jalur dimana jalur ini bisa di manfaatkan sedemikian rupa untuk memanfaatkan energi listrik lebih leluasa.

Raditya juga menjelaska, PLN UP3 Palopo mendukung program-program pelanggan dalam mengembangkan investasi dan usahanya.

Program yang dinamakan PLN Total Solution tersebut diantaranya adalah Layanan Premium, yang merupakan layanan tanpa padam dari PLN, Listrik Petani, yaitu dukungan PLN untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan, Listrik Konstruksi, dukungan PLN untuk pembangunan konstruksi, SPLU, Stasiun Penyedia Listrik Umum.

"Serta program terbaru dari PLN UIW Sulselrabar, yaitu Electricity on Demand, dukungan pasokan listrik sesuai kebutuhan pelanggan," jelasnya.