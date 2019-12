SEDANG BERLANGSUNG 3 Link Live Streaming Vidio.com Persipura vs PSIS, Nonton Sekarang Tanpa Buffer

Link Streaming Persipura vs PSIS Semarang

SEDANG BERLANGSUNG 3 Link Live Streaming Vidio.com Persipura vs PSIS Semarang, Nonton Sekarang Tanpa Buffer

TRIBUN-TIMUR.COM - Liga 1 2019 pekan ke-30 pertemukan Persipura Jayapura vs PSIS Semarang, Rabu (4/12/2019).

Live Streaming Persipura vs PSIS Semarang bisa diakses via Siaran Langsung dan Live Streaming Vidio.com mulai pukul 15.30 WIB.

Siaran Langsung via Live Streaming antara Persipura vs PSIS Semarang di Liga 1 2019 pekan 30 via Live Streaming TV Online Vidio.com ada dibagian akhir berita.

Link Live Streaming Persipura vs PSIS Semarang bisa diakses lewat tautan yang tersedia di bagian berita ini.

• Live Indosiar, Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara vs Persija, Adu Tajam Bruno Matos-Marko Simic

• Jadi Trending Topik di Twitter, Cek 5 Fakta Terbaru Jin BTS, Rayakan Ulang Tahun ke-27 Hari ini

• Sekprov Serahkan 70 KK Warga Transmigrasi ke UPT Saluandeang Mateng

Persipura akan menjamu PSIS Semarang di Stadion Gelora Delta. Laga ini diprediksi akan berlangsung ketat.

Pada pertandingan ini, Persipura sebagai tuan rumah, haus menang. Pasalnya, selama lima pertandingan terakhir, tim berjuluk Mutiara Hitam itu belum pernah menang sekalipun.

Sementara itu, PSIS akan berjuang habis-habisan untuk mencuri poin. Ya, tim berjuluk Mahesa Jenar itu ingin mengamankan posisi mengingat saat ini berada di urutan ke-14 dengan 37 poin.

Menjelang pertandingan tersebut, pelatih kepala Persipura, Jacksen F. Tiago, lebih menekankan ke aspek psikologis pemain.

• Sekprov Serahkan 70 KK Warga Transmigrasi ke UPT Saluandeang Mateng

• Live Indosiar, Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara vs Persija, Adu Tajam Bruno Matos-Marko Simic

• VIDEO: Soroti Tubuh Mulan Jameela, Umi Pipik Malah Senang, Ada Apa dengan Badan Istri Ahmad Dhani?