Aktor dan Idol Cha In Ha Ditemukan Tewas di Usia 27, Penyebab Kematian? Dunia Kpop Berduka Lagi

TRIBUN-TIMUR.COM - Lagi, dunia kpop berduka. Salah satu bintangnya meninggal dunia di usia muda.

Kali ini aktor dan penyanyi Cha In Ha ditemukan meninggal dunia di rumahnya Selasa (3/12/2019).

Pihak agensi, Fantagio akhirnya merilis pernyataan resmi mereka terkait kematian bintang Temperature of Love itu.

Agensi membenarkan kabar meninggalnya aktor mereka, Cha In Ha

"Pada 3 Desember, aktor Cha In Ha telah meninggalkan kita. Kami sungguh sedih harus menyampaikan kabar duka ini pada semua orang yang telah memberi banyak cinta dan dukungan untuk Cha In Ha hingga saat ini," tulis agensi seperti dilansir Soompi, Selasa (3/12/2019).

Agensi juga meminta agar tidak ada rumor yang disebarluaskan terkait kabar kematian Cha In ha. Hal ini demi melindungi keluarga yang ditinggalkan.

"Kami memohon dengan tulus agar tidak menyebarkan dan menulis rumor dan kabar dugaan demi keluarganya, yang sangat berduka lebih dari apapun karena kabar tiba-tiba ini, untuk mengirimnya dengan damai," lanjutnya.

Agensi juga mengatakan, proses pemakaman Cha In Ha akan digelar secara tertutup atas permintaan keluarga.

Cha In Ha memulai debutnya tahun 2017 melalui film pendek You, Deep Inside of Me. Selain itu dia juga membintangi drama Temperature of Love, Wok of Love, Clean with Passion for Now dan The Banker.

Belum lama ini Cha In Ha juga membintangi drama Love with Flaws yang baru tayang 27 November 2019. Drama ini juga dibintangi aktor Ahn Jae Hyun.