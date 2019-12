Daftar 20 Video Terbanyak Ditonton di YouTube 2019, No 1 Sampai 6,55 Miliar Kali

TRIBUN-TIMUR.COM - Sepanjang 2019 YouTube masih merajai dunia internet.

Ditonton oleh dewasa dan anak-anak.

Seperti dilansir dari wikipedia.com, untuk video terbanyak ditonton di YouTube sampai dengan 1 Desember 2019 masih diduduki oleh Luis Fonsi, Despacito dengan 6,55 miliar penonton.

Dari 20 video ini, 19 di antaranya adalah lagu.

Hanya satu video non musik, yakni kartun Masha and The Bear, yang menduduki posisi ke 4.

Serial Masha and The Bear yang berjudul Recipe for Disaster tersebut sudah ditonton sebanyak 4,18 miliar kali.

Berikut daftar lengkapnya.

Top 30 most-viewed YouTube videos



1. "Despacito" Luis Fonsi featuring Daddy Yankee, 6.55 miliar penonton, diupload January 12, 2017

2. "Shape of You" Ed Sheeran 4.51 miliar penonton, diupload January 30, 2017