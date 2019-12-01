Sinopsis dan Trailer Underworld Rise of the Lycans, Bioskop Trans TV Malam Ini 24.00 Wita
Sinopsis dan Trailer Underworld Rise of the Lycans, Bioskop Trans TV Malam Ini 24.00 Wita
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Sinopsis dan Trailer Underworld Rise of the Lycans, Bioskop Trans TV Malam Ini 24.00 Wita
Sinopsis dan Trailer Underworld Rise of the Lycans, Bioskop Trans TV Malam Ini 24.00 Wita
TRIBUN-TIMUR.COM - Bioskop Trans TV malam ini Minggu (1/12/2019) kembali menghadirkan film unggulan.
Underworld Rise of the Lycans akan tayang malam ini pukul 24.00 wita
Underworld Rise of the Lycans adalah film Amerika Serikat 2009.
Disutradarai oleh Patrick Tatopoulos, melalui naskah yang ditulis oleh Len Wiseman dan Danny McBride. Film ini adalah sekuel ketiga dari seri Underworld.
Ceritanya fokus pada asal usul beberapa tokoh dan peristiwa yang memicu perang Vampir-Lycan.
Sinopsis film Underworld Rise of the Lycans Bioskop Trans TV malam ini.
Lucian, manusia serigala pertama yang lahir.
Ia mampu mengambil bentuk manusia dan disebut Lycan.
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Editor: Ina Maharani