VIDEO: Trending No 1 di Youtube, Yuk Intip Fakta Menarik Music Video EXO 'Obsession' 

TRIBUN-TIMUR.COM- Boyband Korea Selatan EXO baru saja merilis album terbaru mereka dan langsung menjadi trending topic dunia.

Dengan lagu berjudul "Obsession", Chanyeol EXO dan teman-teman juga mengunggah music video di Youtube.

Music Video yang diunggah pada Rabu (27/11/2019) itu juga berhasil menjadi trending no 1 Youtube Indonesia.

Total ada 10 lagu yang ada di dalam album ini, yaitu Obsession, Trouble, 지킬 (Jekyll),춤 (Groove), Ya Ya Ya, Baby You Are, Non Stop, 오늘도 (Day After Day), 나비효과 (Butterfly Effect), dan 嗜 (Obsession).

• Resmi Dirilis, Simak List Lagu Terbaru dalam Album Obsession EXO, Lengkap dengan Video Liriknya

• VIDEO: Dipecat Arsenal! Catatan Unai Emery Selama Latih The Gunners, Catat 55,13% Kemenangan

Video musik "Obsession" milik boy group asuhan SM Entertainment ini pada Rabu malam bertengger di peringakat pertama trending YouTube Indonesia.

Berikut empat fakta yang ada di video klip "Obsession" dari EXO.

Jadwal Konser dan Fan Meeting Artis Korea November 2019 di Indonesia, Tiket EXO Sudah Sold Out (instagram/weareone.exo)

1. 'Roti Sobek' Kai dan Suho

Kalau di video musik "Love Shot" kita melihat Chanyeol yang memperlihatkan 'roti sobek' alias abs, maka di video "Obsession" giliran Kai dan Suho yang memamerkan perut sic pack mereka.

Dancing machine EXO, Kai tampak mengenakan crop top, di mana secara otomatis bagian abs-nya bisa terlihat jelas.

Sementara Suho terlihat memakai dua warna outfit, yaitu merah dan hitam. Pada outfit merah, meski mengenakan jas, Suho tidak memakai kemeja maupun kaos, sehingga kita bisa melihat bagian depan atas tubuhnya.