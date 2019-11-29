Pilkada Barru
Nasruddin AM Diwakili Ambil Formulir Balon Wakil Bupati di DPD NasDem Barru
Proses pengambilan formulir berlangsung di Sekretariat DPD NasDem Barru, Jl Andi Bau Massepe, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada Kamis (28/11/2019
TRIBUNBARRU. COM, BARRU - Nasruddin AM turut mengambil formulir pendaftaran Wakil Bupati (Wabup) Barru di DPD NasDem Barru.
Pengambilan formulir Nasruddin AM itu diwakili oleh anggota tim, Andi Amsyar.
Ia diterima oleh panitia Desk Pilkada DPD NasDem Barru, Muhammad Bahri dan Sekretaris, Andi Yenny.
Proses pengambilan formulir berlangsung di Sekretariat DPD NasDem Barru, Jl Andi Bau Massepe, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada Kamis (28/11/2019).
"Kemarin siang ambil formulir, pak Nasruddin diwakili oleh Andi Amsyar," kata Muhammad Bahri kepada TribunBarru.com, Jumat (29/11/2019)
Diketahui, pendaftaran Wabup di DPD NasDem Barru dibuka mulai 15 - 30 November 2019.
Menurut Bahri, hingga saat ini sudah bakal calon tujuh pendaftar.
Mereka antaralain, Ahsan Jafar
Kompol Aska Mappe, Anwar dia, H Fahruddin, Sainuddin shidiq, Aksah Kasim, dan Nasruddin AM.
Dari tujuh nama tersebut, baru tiga diantaranya yang sudah mengembalikan formulir.
Yakni Kompol Aska Mappe, Anwar Dia dan Aksah Kasim.