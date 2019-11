Media Sosial Facebook - Instagram Down atau Error Hari Ini, WhatsApp Normal, Apa Penyebab?

TRIBUN-TIMUR.COM - Media sosial Facebook - Instagram down atau error pada hari ini, WhatsApp normal, apa penyebab?

Aplikasi media sosial Facebook dan Instgram dilaporkan down atau error pada Kamis (28/11/2019) malam ini.

Pada aplikasi media sosial Facebook, pengguna tidak dapat mem-posting.

Tribun-Timur.com pada sekitar pukul 23:30 Wita, Kamis, tidak dapat mem-posting berita melalui fanpage.

Terdapat tulisan, "Facbook Will Back Soon. Facebook is down for required maintenance right now, but you should be able to get back on within a few hours. (Facbook Akan Segera Kembali. Facebook sedang dalam perbaikan oada saat ini, tetapi Anda bisa kembali dalam beberapa jam)."

Demikian penyampaikan Facebook ketika lamannya diakses.

Ada pula tertulis, "Sorry, something went wrong. We’re working on getting this fixed as soon we can. (Mohon maaf, ada yang salah. Kami sedang berupaya untuk memperbaikinya sesegera mungkin)."

Sementara di Instagram yang dimiliki Facebook tertulis, "Couldn't refresh feed (tidak dapat memberbarui umpan)."

Pengguna Instagram di Makassar, Sulsel mengirim pesan singkat melalui WhatsApp kepada Tribun-Timur.com untuk menanyakan kabar Instagram error atau down.

"Apa Instagram down sejak pukul 23:30?"