Ghea Idol Hingga Andmesh Kamaleng Bakal Meriahkan Festival POIN Fun-Tasia 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Berbagai keseruan akan dihadirkan Telkomsel dalam memeriahkan Festival Fun-Tasia 2019.

Kegiatan akan berlangsung di Atrium Phinisi Point Mal, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (28/11/2019).

Festival Fun-Tasia 2019 berlangsung hingga Minggu (1/12/2019) mendatang.

Menggandeng Market World, festival ini mengusung konsep pesta kuliner dan fashion.

Selain itu penyanyi kenamaan, hingga anak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga bakal hadir.

Nicholas Sean dan Owen Salim akan memeriahkan kegiatan ini dalam sebuah Talkshow How to Start Up Business.

Tidak hanya itu, akan dimeriahkan CEO Haagen Dasz Indonesia Dita Soedarjo dan sosialita ternama Jakarta yang akan membahas buku Selamat Datang Kenyataan.

Artis nasional Ghea Indrawati (Ghea Idol 2018) dan Andmesh Kamaleng juga akan turut hadir.

Manager Branch Telkomsel Makassar Andi Reza mengatakan, kegiatan ini dijamin akan lebih meriah dari tahun lalu.

"Kenapa optimis 100 ribu pengunjung selama tiga hari karena kami berikan berbagai penawaran," katanya pada Tribun Timur, Kamis (28/11/2019). (*)

