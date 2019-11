Nia Ramadhani Langsung Bilangi Ayu Ting Ting Begini Usai Dikomentari Soal Ambassador Kecantikan

TRIBUN-TIMUR.COM,- Penyanyi dangdut dan presenter Ayu Ting Ting terlihat mengomentari video Nia Ramadhani yang jadi brand ambassador produk kecantikan.

Pada bulan November 2019 ini, Nia Ramadhani sukses menjadi cover girl di 3 majalah kecantikan ternama.

Usai Video Berpelukan Tersebar Ayu Ting Ting & Shaheer Sheikh Makin Pede Go Public Ivan Komentar

Bahkan, Nia Ramadhani pun meraih penghargaan sebagai 'best influencer' di acara penghargaan sosialita dan kecantikan.

Sederet penghargaan dan prestasi Nia Ramadhani ini pun menuai banyak perhatian para artis perempuan

"Receiving “Best Influencer” Award, Another blessing moment

(menerima penghargaan 'best influencer', momen berharga lainnya," tulis Nia Ramadhani, dilansir TribunnewsBogor.com dari instagram @ramadhaniabakrie.

"When you dream to become someone else, you stop valuing who you are..

(Saat Anda bermimpi untuk menjadi orang lain, Anda berhenti menilai siapa diri Anda)

#selflove #selfappreciation," tulis Nia Ramadhani lagi

Ketika Nia Ramadhani meraih penghargaan tersebut, Ardi Bakrie pun ikut berkomentar.