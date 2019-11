TRIBUNTIMURWIKI.COM - Nindy Ayunda adalah seorang penyanyi dan aktris berkebangsaan Indonesia.

Ia merupakan pemilik nama lengkap Anindia Yandirest Ayunda.

Lahir di Padang, 10 Januari 1989.

Karier musik

Kala itu, Nindy pernah terpilih sebagai juara I Sumbar Talenta.

Berkat kemenangan itu, ia didaulat untuk bernyanyi di Kantor Kedutaan Besar Malaysia.

Tak sampai disitu, seperti dilansir dari wikipedia Nindy juga memenangi kontest berduet bersama Audy yang diselenggarakan oleh salah satu produk kecantikan dan ikut menyanyikan lagu berjudul Untuk Sahabat dalam album 23-03.

Tahun 2007, Nindy dua kali masuk dapur rekaman.

Selain menyanyikan lagu Matahari dalam album Ost. Badai Pasti Berlalu, Nindy juga digandeng kelompok vokal Bragi.

Untuk menyanyikan tembang berjudul Tidur Malam Ini; dalam album terbaru mereka, The Best of Bragi.