Jadwal Liga Champions Malam ini, 2 Laga Siaran Langsung (Live) SCTV, Nonton via TV Online

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal Liga Champion Selasa Rabu malam tengah pekan ini kembali mengisi Siaran Langsung dan Live Streaming SCTV dan Uefa Tv Partner yang sudah ditentukan sesuai jadwal tayang.

Pertandingan menarik di match day 5 Liga Champions antara lain Real Madrid vs PSG, Juventus vs Atletico Madrid, Liverpool vs Napoli, Barcelona vs Dortmund dan Slavia Praha vs Inter Milan.

Jadwal Liga Champions match day 5

Berikut jadwal Liga Champions match day 5 dilansir Tribun Jogja dari laman uefa.com dan informasi Siaran Langsung serta Live Streaming SCTV :

Rabu 27 November 2019

1. Galatasaray vs Club Brugge - pukul 00:55 WIB

2. Lokomotiv Moskva vs Leverkusen - pukul 00:55 WIB - LIVE SCTV

3. Real Madrid vs Paris Saint Germain - pukul 03:00 WIB - LIVE SCTV

4. Crvena zvezda vs Bayern Munchen - pukul 03:00 WIB