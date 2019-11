Simposium Para Ahli di Unhas Makassar, Rangkaian Wallacea Week 2019

Unhas

Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan British Council Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), Kemendikbud dan Kemenritek menyelenggarakan Wallacea Frontiers of Science Symposium: Strengthening Science for Biodiversity and Partnership in Indonesia, Senin (25/11/2019).