JNE Luncurkan Program JLC Race 2019, Ini Kategorinya

PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) luncurkan Program khusus untuk memanjakan para pelanggan setianya para member JLC (JNE Loyalty Card), yaitu JLC Race 2019.

Program yang tidak berlaku untuk karyawan, dan mitra/ agen JNE ini, dimulai sejak 1 Oktober 2019 ini, akan berakhir pada 31 Desember 2019.

Andrey Laogi selaku Pimpinan Cabang JNE Makassar dalam rilisnya pada tribun-timur.com 25/11/2019, mengatakan ada beberapa kategori dengan hadiah melimpah dalam program ini.

Diantaranya :

Kategori transaksi tertinggi (5 Pemenang):

Peringkat I : 1 unit mobil All New Nissan Livina

Peringkat II : 1 unit motor Honda CMX

Peringkat III : 1 paket wisata ke New Zealand untuk 2 orang.

Peringkat IV : 1 buah logam mulia 50 gram

Peringkat V : 1 unit Macbook

Kategori jumlah resi terbanyak (5 Pemenang)

Peringkat I : 1 unit mobil Suzuki Baleno Hatchback

Peringkat II : 1 unit motor Honda Forza

Peringkat III : 1 buah logam mulia 100 gram

Peringkat IV : 1 paket wisata ke Korea untuk 2 orang

Peringkat V : 1 unit kamera Fuji.

Dari masing – masing regional JNE yaitu Sumatera, Jakarta, Bodetabekcilcik (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cilegon, & Cikarang), Jabar, Jateng & DIY, JTBNN (Jawa Timur, Bali, NTB & NTT), Kalimantan, dan Sulampapua (Sulawesi, Ambon & Papua) akan ditetapkan juga pemenang per regional.

Hadiah menarik pun menanti dari tiap kategori, yaitu:

8 orang pemenang Kategori Transaksi Tertinggi dari tiap regional, masing - masing mendapatkan 1 unit motor Yamaha Freego.

8 orang pemenang Kategori Jumlah Resi Terbanyak dari tiap regional, masing-masing mendapatkan 1 unit Samsung Galaxy Note 10

1 orang pemanang Kategori Rising Star dari tiap regional mendapatkan logam mulia 25 gram, 1 orang Kategori Junior Entrepreneur dari tiap regional mendapatkan logam mulia 25 gram

JNE Loyalty Card (JLC) merupakan program keanggotan untuk pelanggan setia JNE yang mau bergabung sebagai member resmi.