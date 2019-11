Hari Guru, Mendikbud Nadiem Makarim Tulis Pidato yang Menginpirasi, Disukai Ribuan Netizen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hari ini bertepatan 25 November, bangsa Indonesia merayakan Hari Guru Nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim pun menulis pidato khusus menyambut Hari Guru Nasional.

Isinya dianggap out of the box oleh banyak kalangan. Hanya 2 lembar.

Diunggah di laman kemendikbud.go.id dan viral di twitter.

Saat berita ini ditulis, pidato Nadiem yang diposting di twitter telah diretweet 3.362 kali dan 5.421 yang me-like.

Nah berikut isi lengkap pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim terkait Hari Guru Nasional:

Pendiri Gojek Nadiem Makarim Mendikbud Kini (Instagram nadiem makarim)

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Rahayu,

Selamat pagi dan salam kebajikan bagi kita semua,

Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati,

Biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorik.

Mohon maaf, tetapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda.