Hari Guru, Ini Harapan Guru Cantik Asal Takalar

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim, menulis pidato khusus menyambut Hari Guru Nasional.

Hari ini bertepatan 25 November, bangsa Indonesia merayakan Hari Guru Nasional.

Isi pidato Nadiem dianggap out of the box oleh banyak kalangan. Hanya 2 lembar. Pidato itu diunggah di laman kemendikbud.go.id dan viral di twitter.

Guru cantik asal Kabupaten Takalar Fitriani Sanong, ikut mengapresiasi gagasan Mendikbud Nadiem Makarim.

Fitriani Sanong merupakan seorang pendidik di MA dan MTS Da'watul Islamiyah Pattallassang Kabupaten Takalar.

"Guru adalah ujung tombak bangsa, maka harus bisa berinovasi demi mencetak generasi emas untuk Indonesia 2045," katanya kepada Tribun Timur, Senin (25/11/2019).

Perempuan yang akrab disapa Daeng Sugi ini melanjutkan, guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berbasis digital, sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0.

Menurutnya, guru harus mengembangkan potensi yang dimiliki setiap peserta didik, berperan sebagai fasilitator sesuai tuntutan kurikulum 2013.

Dan yang terpenting, kata Sugi, guru harus menanamkan pendidikan karakter terhadap peserta didiknya.

Bukan hanya pandai dalam pengetahuan, tetapi juga dalam adab dan keterampilan.