TRIBUN-TIMUR.COM - Dibanderol Rp 15 Jutaan, Inilah Spesifikasi Lengkap iPhone 11 Pro Max dengan Berat 226 Gram

Perusahaan ponsel Apple baru saja meresmikan tiga model iPhone terbarunya untuk tahun ini.

Masing-masing produk terbaru iPhone itu diberi nama iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max.

Seri iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max merupakan penerus dari iPhone XS dan XS Max yang dirilis tahun lalu, sementara iPhone 11 merupakan penerus iPhone XR.

Teknologi Apple Pernah Dicemooh, Kini Dinantikan Apakah akan Ada iPhone 12?

Dari ketiga jenis iPhone terbaru itu, yang termurah dibanderol dengan harga 699 dollar AS (Rp 9,8 juta) untuk iPhone 11, 999 dollar AS (Rp 14 juta) untuk iPhone 11 Pro, dan 1.099 dollar AS (Rp 15,4 juta) untuk iPhone 11 Pro Max.

Dari sekian banyak jenis iPhone , yang sedang banyak diminati dan naik daun karena kemampuannya yang mumpuni adalah Iphone 11 Pro Max.

Dikutip dari apple.com, iPhone 11 Pro Max ini disediakan dalam beberapa warna yaitu emas, abu-abu, perak dan hijau army.

Kapasitas dari Iphone ini disediakan dalam 3 jenis yaitu 64 GB, 256 GB dan 512 GB.

iphone 11 pro (int)

Fisik:

Iphone 11 Pro Max memiliki tinggi 158 mm, lebar 77,8 mm dengan ketebalan hanya 8,1 mm.